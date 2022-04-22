Разделы СС Учреждения здравоохранения

Проектирование систем:

-Структурированная кабельная система (СКС);

-Локально-вычислительная сеть (ЛВС);

-IP-Телефонии;

-Радиофикация;

-Система эфирного телевещания;

-Система интеллектуального видеонаблюдения с контролем зон и интеграцией с ОС и СКУД (СВН);

-Система контроля и управления доступом (СКУД), (корректировка);

-Охранная система (ОС), (корректировка);

-Система двусторонней связи для зон пребывания маломобильных групп населения (связь для зон МГН);

-Палатная сигнализация;

-Система вызова пациентов;

-Система электронной очереди;

-Разработка проекта объединения и модернизации системы Телефонии существующего корпуса.