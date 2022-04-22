Разделы СС Учреждения здравоохранения

Проектирование систем:
-Структурированная кабельная система (СКС);
-Локально-вычислительная сеть (ЛВС);
-IP-Телефонии;
-Радиофикация;
-Система эфирного телевещания;
-Система интеллектуального видеонаблюдения с контролем зон и интеграцией с ОС и СКУД (СВН);
-Система контроля и управления доступом (СКУД), (корректировка);
-Охранная система (ОС), (корректировка);
-Система двусторонней связи для зон пребывания маломобильных групп населения (связь для зон МГН);
-Палатная сигнализация;
-Система вызова пациентов;
-Система электронной очереди;
-Разработка проекта объединения и модернизации системы Телефонии существующего корпуса.