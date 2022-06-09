Вам необходимо оцифровать чертеж в AutoCAD

Качественную оцифровку всех чертежей, схем, планов, эскизов выполняю только вручную на компьютере при помощи Autodesk AutoCAD. В ходе работы в программе за счёт ручного черчения устраняются дефекты и неточности сканирования. Все это обеспечивает высокое качество полученного чертежа. Перечерчу то, что вам необходимо. Вы можете предоставить эскиз от руки (планировка бани, дома), отсканированный старый чертеж, прислать скан плана БТИ или же другую информацию для отрисовки. Качественно выполняю машиностроительные и другие чертежи. По всем предоставленным материалам я выполняю чертеж в автокаде. После выполнения заказа, вы получаете документы в формате pdf. Также я могу внести необходимые вам поправки или доработки в уже готовый чертеж в AutoCAD. Я работаю инженером, поэтому программой AutoCAD владею на профессиональном уровне.