AdRout позиционирует себя как affiliate marketing платформа, ориентированная на продвижение мобильных приложений, с использованием механизмов определения мошеннического (fraud) трафика. Площадка не участвствует в процессе купли-продажи трафика, а только предоставляет инструменты для ведения и контроля рекламных компаний.