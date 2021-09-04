Детское банковское приложение Junior Bank
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2 года назад
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Задача от бизнеса:
Разработать детское приложение с нуля.
Над приложением работает команда, конкретно мои задачи в проекте:
– анализ бизнес-требований для построения задач команде дизайна
– анализ и проработка пользовательских сценариев
– сбор прототип и тестирование версий
– отрисовка дизайна и финальная доработка концепта
– передача дизайна в разработку
– ведение технической документаций для контроля версий и составление требований к верстке на основе мокапов дизайна
– дизайн и анализ всего раздела платежей
– дизайн и анализ раздела геймификации приложения (включая увеличение транзакций по карте)
– выстраивание аналитики и продуктовых запросов по ней