Детское банковское приложение Junior Bank

Задача от бизнеса:

Разработать детское приложение с нуля.

Над приложением работает команда, конкретно мои задачи в проекте:

– анализ бизнес-требований для построения задач команде дизайна

– анализ и проработка пользовательских сценариев

– сбор прототип и тестирование версий

– отрисовка дизайна и финальная доработка концепта

– передача дизайна в разработку

– ведение технической документаций для контроля версий и составление требований к верстке на основе мокапов дизайна

– дизайн и анализ всего раздела платежей

– дизайн и анализ раздела геймификации приложения (включая увеличение транзакций по карте)

– выстраивание аналитики и продуктовых запросов по ней