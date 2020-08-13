Дизайн и интерфейс онлайн выставки компаний АПК

Российская онлайн-платформа АПК «Золотая осень», над интерфейсом (UX / UI) которой я работал в мае-июне 2020 г.

Она создана в качестве антикризисной меры в условиях пандемии, в рамках поддержки бизнес-сообщества сельскохозяйственной сферы.

По сути это онлайн выставка для всех, кто представляет сельское хозяйство и связанные с ним отрасли в России и за рубежом.

Платформа доступна по ссылке http://goldenautumn.moscow/online_platform