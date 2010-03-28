Дизайн интерфейса 3D плагина

Дизайн интерфейса плагина для просмотра и анализа трёхмерных моделей, а также связанных с ними текстур и видеофрагментов.

С помощью данной программы можно просматривать файлы популярных трёхмерных пакетов таких как .max, .obj, .fbx, .mb, .c4d, .lws, .dwg и т.д. и получать информацию о количестве полигонов, объектов, осветителей, о наличии материалов, текстур и т.д. Сам плагин позволяет совершать навигацию внутри трёхмерной сцены, а также переключать режимы отображения: от каркасного до сглаженного. Также возможно переключение в полноэкранный режим, с отображением только модели и минимизированной панели навигации. Пользователь может настроить параметры графического движка такие как сглаживание, фильтрация, качество текстур и “mipmap” и др. Для этого выведены на панель интуитивно понятные кнопки, которые объединены по функциям в мини-панели.

Также программа позволяет включать и отключать освещение, связи объектов, кинематику и т.д. – за это отвечают программируемые клавиши.

В программе также реализована поддержка сетевых ресурсов и поиск по ним.