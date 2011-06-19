Дизайн интерфейса и идея игры для iPhone — iKosti
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена205 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2011/interfaces/ikosti/
IKosti — это веселая, интересная и азартная игра. Так как на русском рынке приложений для iPhone таковой игры не существует, я придумал идею игры, а так-же ее интерфейс и графические элементы под Retina Display. Возможно в будущем игра родится.