Дизайн плагина для рекомендаций по размеру и посадке для эл коммерции

Этот проект представляет собой дизайн полноценного плагина рекомендаций по размеру и посадке, специально разработанного для сайтов электронной коммерции. Цель заключалась в улучшении пользовательского опыта через интеграцию интуитивного инструмента на основе данных прямо в страницы продуктов. Анализируя параметры тела пользователя и фотографии в полный рост, плагин предоставляет точные рекомендации по размеру, что помогает покупателям делать уверенные покупки. Такой дизайн также помогает магазинам снижать количество возвратов и увеличивать конверсию, предлагая персонализированный опыт покупок.