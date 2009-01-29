Экспертная оценка интерфейса сайта

Задача: провести аудит интерфейса сайта и составить список предложений по его улучшению.

Как результат проделанной работы заказчик получил документ, описывающий существующие проблемы с иллюстрирующими их скриншотами. Также были представлены концептуальные прототипы интерфейса с описанием предлагаемых изменений, которые решали перечисленные проблемы.