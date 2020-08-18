Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Финансовый промо и сервис портал
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена
5 лет назад
6 просмотров
2866x1984
3 МБ
1080x1080
115 КБ
1080x1080
98 КБ
1080x1080
98 КБ
1660x1080
122 КБ
UX дизайн (персоны, ключевые пользовательские сценарии, вайфреймы)
UI дизайн (подбор цветовой палитры, мудборд, отрисовка более чем 40 уникальных страниц)
Визуальный дизайн (создание коллажей, ретушь продуктов)
Ссылка на сайт
https://bcash.gr/
Дмитрий
enginesign
Был
5 лет назад
Заказать похожую работу
#3 из 3
Свернуть сайдбар