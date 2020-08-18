Финансовый промо и сервис портал

Добавлена
5 лет назад
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  • UX дизайн (персоны, ключевые пользовательские сценарии, вайфреймы)
  • UI дизайн (подбор цветовой палитры, мудборд, отрисовка более чем 40 уникальных страниц)
  • Визуальный дизайн (создание коллажей, ретушь продуктов)
Ссылка на сайт https://bcash.gr/