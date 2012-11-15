Информационный терминал «ТK Центральный»

http://www.timsabitov.ru/Interfeys/Infomatyi_TSentralnogo.php

Задача:

Создать интерфейс информационного терминала, для одного из крупных торговых комплексов г. Уфы. Через терминал можно увидеть план комплекса, узнать информацию о магазине, как пройти к нему, произвести поиск по названию магазина, посмотреть категории магазинов, проходимые акции и многое другое.