Информационный терминал «ТK Центральный»

Добавлена
11 лет назад
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http://www.timsabitov.ru/Interfeys/Infomatyi_TSentralnogo.php

Задача:

Создать интерфейс информационного терминала, для одного из крупных торговых комплексов г. Уфы. Через терминал можно увидеть план комплекса, узнать информацию о магазине, как пройти к нему, произвести поиск по названию магазина, посмотреть категории магазинов, проходимые акции и многое другое.