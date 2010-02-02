Интерфейс Builder Helper 4
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена157 просмотров
14 лет назад
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Интерфейс популярного справочника для программистов проектировался в течение двух лет с учетом пожеланий пользователей. Мы привели в порядок внешний вид программы, убрали всё лишнее, добавили систему поиска материалов и упростили процесс обновления.