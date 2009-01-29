Интерфейс сайта о зарубежной недвижимости

Для поиска недвижимости был разработан детальный каталог.

Доступ к конкретным предложениям реализован несколькими способами.

Были реализованы механизмы мониторинга рынка недвижимости для обычных пользователей, а также обзор мероприятий и событий на рынке для профессионалов — агентств и экспертов.

В качестве результата работы заказчику были предоставлены прототипы и детальное описание.