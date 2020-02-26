Комплекс программ по документообороту

Автоматизация деятельности государственных экологических инспекций:

- планирование, проведение и учет результатов проверок соблюдения законодательств + аналитика

Автоматизация выдачи разрешений на использование природных ресурсов

Автоматизация процессов делопроизводства и документооборота в организации:

- ведение номенклатуры дел, организует работу с входящими и исходящими документами. Осуществляет контроль над сроками исполнения документов и резолюций, организует хранение исполненных документов

Автоматизация обработки обращений граждан, контроль выполнения принятых решений + статистика обращений