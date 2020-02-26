Комплекс программ по документообороту

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Автоматизация деятельности государственных экологических инспекций:
- планирование, проведение и учет результатов проверок соблюдения законодательств + аналитика
Автоматизация выдачи разрешений на использование природных ресурсов
Автоматизация процессов делопроизводства и документооборота в организации:
- ведение номенклатуры дел, организует работу с входящими и исходящими документами. Осуществляет контроль над сроками исполнения документов и резолюций, организует хранение исполненных документов
Автоматизация обработки обращений граждан, контроль выполнения принятых решений + статистика обращений