Мои работы

Я сертифицированный дизайнер инфографики маркетплейсов WILDBERRIES и OZON .

С удовольствием создам для Вас стильные и продающие карточки товара,исходя из Ваших пожеланий. Работаю в Figma и Canva



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💸Прайс:



БЕСПЛАТНЫЙ аудит карточки товара

Главный слайд-150Р

Последующие-150Р

Размерная сетка 200Р

Правки-бесплатно



🔴От Вас потребуется:



✅Фото товара в формате PNG/YPG

✅Описание товара

✅Пожелания и предпочтения по оформлению, цветовой гамме, дизайну, можно скинуть понравившиеся работы, что бы понять Ваш вкус😊



📌Договориться о сотрудничестве можно в личных сообщениях ✉️



‼️ Я очень ответственная и исполнительная