Мои работы

Я сертифицированный дизайнер инфографики маркетплейсов WILDBERRIES и OZON .
С удовольствием создам для Вас стильные и продающие карточки товара,исходя из Ваших пожеланий. Работаю в Figma и Canva
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💸Прайс:
БЕСПЛАТНЫЙ аудит карточки товара
Главный слайд-150Р
Последующие-150Р
Размерная сетка 200Р
Правки-бесплатно
🔴От Вас потребуется:
✅Фото товара в формате PNG/YPG
✅Описание товара
✅Пожелания и предпочтения по оформлению, цветовой гамме, дизайну, можно скинуть понравившиеся работы, что бы понять Ваш вкус😊
📌Договориться о сотрудничестве можно в личных сообщениях ✉️
‼️ Я очень ответственная и исполнительная