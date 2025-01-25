Мои работы

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3 месяца назад
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Я сертифицированный дизайнер инфографики маркетплейсов WILDBERRIES и OZON .
С удовольствием создам для Вас стильные и продающие карточки товара,исходя из Ваших пожеланий. Работаю в Figma и Canva

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💸Прайс:

БЕСПЛАТНЫЙ аудит карточки товара
Главный слайд-150Р
Последующие-150Р
Размерная сетка 200Р
Правки-бесплатно

🔴От Вас потребуется:

✅Фото товара в формате PNG/YPG
✅Описание товара
✅Пожелания  и предпочтения по оформлению, цветовой гамме, дизайну, можно скинуть понравившиеся работы, что бы понять Ваш вкус😊

📌Договориться о сотрудничестве можно в личных сообщениях ✉️

‼️ Я очень ответственная и исполнительная