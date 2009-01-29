Проектирование интерфейса автомобильного портала
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена158 просмотров
15 лет назад
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Цель проекта - обеспечить релевантность информации, которую получает пользователь.
Мы проанализировали предметную область и потенциальную целевую аудиторию, выделили основные задачи пользователей, провели анализ сайтов-конкурентов.
Был разработан удобный механизм поиска объявлений по продаже автомобилей, а также фильтр, дополненный системой подсказок.