Проектирование интерфейса автомобильного портала

Цель проекта - обеспечить релевантность информации, которую получает пользователь.

Мы проанализировали предметную область и потенциальную целевую аудиторию, выделили основные задачи пользователей, провели анализ сайтов-конкурентов.

Был разработан удобный механизм поиска объявлений по продаже автомобилей, а также фильтр, дополненный системой подсказок.