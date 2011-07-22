Простое приложение для Symbian.
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена296 просмотров
12 лет назад
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Простое приложение для Symbian. Предоставляет информацию о коде региона регистрации. Уже в Nokia Store на первом месте в российском разделе "Справка": http://store.ovi.com/content/166226?clickSource=publisher+channel&channel=&pos=7#/content/166226