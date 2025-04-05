Работа номер 6

Для шестой карточки, которую буквально создала недавно, было не просто подобрать фон под цвет товара, как и плашки. Редактирование размера плашек тоже пришлось корректировать раз двадцать, но гармоничное сочетание того стоило.

Изначально я планировала использовать более яркие оттенки, но они отвлекали внимание от самого продукта. Пришлось экспериментировать с пастельными тонами, чтобы добиться мягкого и ненавязчивого эффекта. Важно было создать ощущение легкости и воздушности, чтобы карточка не выглядела перегруженной.

Отдельной задачей стало выравнивание всех элементов. Казалось бы, мелочь, но даже небольшое смещение могло испортить общее впечатление. Я потратила немало времени, чтобы убедиться, что все идеально сбалансировано.

В итоге, я осталась довольна результатом. Карточка получилась стильной, лаконичной и привлекательной. Она отлично передает суть продукта и вызывает желание узнать о нем больше.