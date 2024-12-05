Разработка дизайна торговой площадки

Создали дизайн интерфейса для торговой площадки типа OLX или Avito. Включили следующие ключевые элементы:
Удобный поиск с фильтрацией по категориям и местоположению.
Интуитивно понятный пользовательский кабинет.
Интерфейс для добавления и редактирования объявлений.
Страница товара с подробной информацией, фотографиями и возможностью связаться с продавцом.
Простая и функциональная главная страница с акцентом на категории и популярные товары.
Целью было обеспечить простоту использования и современный вид. 😊