Релейные модули

Разработан дизайн административной панели для управления электронными реле с функционалом добавления устройств через гостевую сеть Wi-Fi. Включены следующие ключевые элементы:
Удобный интерфейс для мониторинга и управления состоянием реле.
Простая и понятная навигация для настройки и добавления новых устройств.
Возможность визуализации текущего состояния подключений и быстрого управления (вкл./выкл.).
Реализация пошагового процесса добавления реле через гостевую сеть Wi-Fi, включая визуальные подсказки.