Сайт для документации

Создан дизайн сайта для хранения и управления документацией проектов компании. Включены следующие ключевые элементы:
Удобный интерфейс для организации и структурирования документации.
Совместное редактирование с отображением изменений в реальном времени.
Гибкая система прав доступа для членов команды.
Интуитивно понятный редактор с инструментами для форматирования текста, добавления изображений и ссылок.
Функционал контроля версий, позволяющий отслеживать и откатывать изменения.
Целью было обеспечить удобство совместной работы над документацией и создать функциональный, но визуально привлекательный интерфейс.