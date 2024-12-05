Сайт для документации

Создан дизайн сайта для хранения и управления документацией проектов компании. Включены следующие ключевые элементы:

Удобный интерфейс для организации и структурирования документации.

Совместное редактирование с отображением изменений в реальном времени.

Гибкая система прав доступа для членов команды.

Интуитивно понятный редактор с инструментами для форматирования текста, добавления изображений и ссылок.

Функционал контроля версий, позволяющий отслеживать и откатывать изменения.

Целью было обеспечить удобство совместной работы над документацией и создать функциональный, но визуально привлекательный интерфейс.