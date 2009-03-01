СМС любовь
Дизайн интерфейсов и игр
Добавлена199 просмотров
15 лет назад
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Входящие сообщения отображаются в левом глазике. Выходящие - в правом. Пишется сообщение - во рту =] Два индикатора по сторонам показывают насколько сообщение заполнено (150 символов максимум). Эфектность этого интерфейса в том, что окно имеет вид сердечка, а индикаторы будто отделены от него, парят справа и слева.