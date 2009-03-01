СМС любовь

Входящие сообщения отображаются в левом глазике. Выходящие - в правом. Пишется сообщение - во рту =] Два индикатора по сторонам показывают насколько сообщение заполнено (150 символов максимум). Эфектность этого интерфейса в том, что окно имеет вид сердечка, а индикаторы будто отделены от него, парят справа и слева.