Создание карточек для маркетплейсов

Добро пожаловать на мой профиль!

Пожалуйста, свяжитесь со мной, прежде чем сделать заказ, чтобы мы могли обсудить ваш проект и найти наилучшие решения. Мы обсудим ваши пожелания, и тогда я смогу назвать вам точную цену и сроки. Цена может варьироваться в зависимости от ваших личных пожеланий. У меня огромный опыт создания иллюстраций в моем уникальном стиле. Я бы с удовольствием создала одну для вас!

Что следует знать перед заказом:

Все мои работы сделаны мной, и я не использую никаких микростоковых иллюстраций.

Пришлите мне четкое и подробное описание вашей идеи (рекомендации приветствуются).

Если у вас возникли сомнения относительно вашего заказа, пожалуйста, сначала отправьте мне сообщение.

Я очень ценю Вашу быструю реакцию в ходе моей работы.

Что вы получите:

быстрый ответ

отличное общение

быстрая доставка

уникальный модный дизайн

любой формат готовый к печати

Если у вас есть вопросы, обращайтесь ко мне. Я всегда здесь, чтобы помочь вам:)