UI-дизайн криптовалютной аналитической панели (Crypto Dashboard)
Создала интерфейс для криптовалютного дашборда, который объединяет ключевую информацию по аналитике, транзакциям и пользовательским финансам в одном месте. Главная цель — обеспечить удобный и интуитивный доступ к данным в режиме реального времени.
Что реализовано:
Главный экран (Dashboard) с блоками: баланс, карта, статистика, транзакции, капитализация, расходы и доходы;
Навигационная панель с иконками и быстрым доступом к основным разделам (заказы, кошелёк, сообщения, клиенты, документы);
Интерактивные графики и диаграммы, отображающие финансовую активность по дням и месяцам;
Список транзакций с фильтрами по дате и пользователям;
Переключатель тёмной темы для комфортной работы в любое время суток.
Особенности дизайна:
Современный Dark UI с яркими акцентами (голубой, салатовый, оранжевый) для визуального выделения данных;
Чёткая иерархия элементов, отличная читаемость;
Адаптация под разные устройства (подготовлено для responsive-дизайна);
Поддержка фильтрации и сортировки для аналитики.
Инструменты:
Figma (макетирование, UI-сетка, компоненты), иконки и шрифты из Google Fonts.
Этот проект демонстрирует мои навыки в финансовом UI-дизайне, создании информационных панелей и работе с визуализацией данных в цифровых продуктах.