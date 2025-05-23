UI-дизайн криптовалютной аналитической панели (Crypto Dashboard)

Создала интерфейс для криптовалютного дашборда, который объединяет ключевую информацию по аналитике, транзакциям и пользовательским финансам в одном месте. Главная цель — обеспечить удобный и интуитивный доступ к данным в режиме реального времени.

Что реализовано:

Главный экран (Dashboard) с блоками: баланс, карта, статистика, транзакции, капитализация, расходы и доходы;

Навигационная панель с иконками и быстрым доступом к основным разделам (заказы, кошелёк, сообщения, клиенты, документы);

Интерактивные графики и диаграммы , отображающие финансовую активность по дням и месяцам;

Список транзакций с фильтрами по дате и пользователям;

Переключатель тёмной темы для комфортной работы в любое время суток.

Особенности дизайна:

Современный Dark UI с яркими акцентами (голубой, салатовый, оранжевый) для визуального выделения данных;

Чёткая иерархия элементов, отличная читаемость;

Адаптация под разные устройства (подготовлено для responsive-дизайна);

Поддержка фильтрации и сортировки для аналитики.

Инструменты:

Figma (макетирование, UI-сетка, компоненты), иконки и шрифты из Google Fonts.

Этот проект демонстрирует мои навыки в финансовом UI-дизайне, создании информационных панелей и работе с визуализацией данных в цифровых продуктах.