UI-дизайн криптовалютной аналитической панели (Crypto Dashboard)

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день назад
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Создала интерфейс для криптовалютного дашборда, который объединяет ключевую информацию по аналитике, транзакциям и пользовательским финансам в одном месте. Главная цель — обеспечить удобный и интуитивный доступ к данным в режиме реального времени.

Что реализовано:

  • Главный экран (Dashboard) с блоками: баланс, карта, статистика, транзакции, капитализация, расходы и доходы;

  • Навигационная панель с иконками и быстрым доступом к основным разделам (заказы, кошелёк, сообщения, клиенты, документы);

  • Интерактивные графики и диаграммы, отображающие финансовую активность по дням и месяцам;

  • Список транзакций с фильтрами по дате и пользователям;

  • Переключатель тёмной темы для комфортной работы в любое время суток.

Особенности дизайна:

  • Современный Dark UI с яркими акцентами (голубой, салатовый, оранжевый) для визуального выделения данных;

  • Чёткая иерархия элементов, отличная читаемость;

  • Адаптация под разные устройства (подготовлено для responsive-дизайна);

  • Поддержка фильтрации и сортировки для аналитики.

Инструменты:
Figma (макетирование, UI-сетка, компоненты), иконки и шрифты из Google Fonts.

Этот проект демонстрирует мои навыки в финансовом UI-дизайне, создании информационных панелей и работе с визуализацией данных в цифровых продуктах.