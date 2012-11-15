Виджет для «ИТАР-ТАСС»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.itar-tass.com/p31.html
Задача:
Сделать новостной виджет, для установки на любой сайт или блог, с последними новостями от ИТАР-ТАСС. В настройках виджета можно выбрать интересующую рубрику или раздел.
Находится на некоторых внутренних страницах сайта www.itar-tass.com
Пример:
http://www.itar-tass.com/p31.html