Виджет для «ИТАР-ТАСС»

http://www.itar-tass.com/p31.html

Задача:

Сделать новостной виджет, для установки на любой сайт или блог, с последними новостями от ИТАР-ТАСС. В настройках виджета можно выбрать интересующую рубрику или раздел.

Находится на некоторых внутренних страницах сайта www.itar-tass.com

Пример:

http://www.itar-tass.com/p31.html

www.itar-tass.com/p1.html