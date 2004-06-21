"Дитячі подкасти"
Дизайн мобильных приложений
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Створення макету сайту, його дизайн. В даному випадку використано яскравий мобільно-оптимізований дизайн дитячого сайту. Під час створення використано AdobePhotoshop, Midjourney, Figma. Виконано за 3 години.