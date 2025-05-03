"REEL-X" - твій персональний гід в світі кіно

Reel-X — персональний кіноасистент у вашій кишені.

Мобільний додаток, який допомагає користувачам знаходити фільми та серіали не лише за жанром чи рейтингом, а й за настроєм. Унікальною особливістю є вбудований ШІ-бот, що аналізує запити й пропонує рекомендації, які максимально відповідають емоційному стану користувача. Я працювала над UX/UI дизайном додатка, створюючи інтуїтивний та емоційно привабливий інтерфейс.

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