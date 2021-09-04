Банковское приложение Homebank

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Задача от бизнеса:
Homebank поставил задачу провести исследование по разделу платежей для выявления и решения проблем в основных сценариях, что повлияло бы на увеличение KPI. И на основе исследования сделать дизайн.
Ход работы:
На основе аналитики были данные какими платежами чаще всего пользуются клиенты. В ходе анализа было видно что платежи можно разбить по шаблонам на 6 категорий, что ускорило разработку и последующее внедрение новых платежей.
Что было сделано:
- Еженедельные встречи со Stakeholderами
- Анализ отзывов с App Store и Google Play
- 14 CJM
- Анализ конкурентов по 23 платежам
- Пересмотр главной страницы платежей и алгоритма отображения сохраненных платежей
- Пересмотр логики сохранения платежей
- Отрисовка сценариев по 23 платежам для каждой платформы отдельно
- Создание библиотеки компонентов для дальнейшего использования банком