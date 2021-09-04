Банковское приложение Homebank

Задача от бизнеса:

Homebank поставил задачу провести исследование по разделу платежей для выявления и решения проблем в основных сценариях, что повлияло бы на увеличение KPI. И на основе исследования сделать дизайн.

Ход работы:

На основе аналитики были данные какими платежами чаще всего пользуются клиенты. В ходе анализа было видно что платежи можно разбить по шаблонам на 6 категорий, что ускорило разработку и последующее внедрение новых платежей.

Что было сделано:

- Еженедельные встречи со Stakeholderами

- Анализ отзывов с App Store и Google Play

- 14 CJM

- Анализ конкурентов по 23 платежам

- Пересмотр главной страницы платежей и алгоритма отображения сохраненных платежей

- Пересмотр логики сохранения платежей

- Отрисовка сценариев по 23 платежам для каждой платформы отдельно

- Создание библиотеки компонентов для дальнейшего использования банком