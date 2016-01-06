Billion Bithdy

На планете живет около 7 миллиардов людей. Миллиард огромная цифра! Но жизнь человека длится всего несколько миллиардов секунд. Вы знаете когда у вас была или будет первая миллиардная секунда? Это приложение поможет вам отпраздновать свою первую или может вторую миллиардную секунду. Нужно всего лишь ввести совю дату рождения и приблизительное время.Так же можно сделать себе приятный подарок так как приложение может создать напоминание именно в вашу первую миллиардную секунду в самом гугл аккаунте, и представте себе что через несколько лет вам кто то скаже "вот он вашь первый миллиард секунд".