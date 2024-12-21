Брендинг, сайт и приложение для Vhirta

Vhirta — приложение для комфортных путешествий и кемпингов.

Главная цель проекта — популяризация походов в уникальные уголки мира, ближе к природе, её флоре и фауне. Для Vhirta был разработан брендинг в черно-белой гамме с яркими акцентами оранжевого цвета, символизирующего энергию и движение. Угловатый логотип состоит из двух иконок: достигнутой точки и цели, к которой ещё нужно прийти, подчеркивая идею пути и прогресса. В рамках проекта были созданы брендинг, сайт и интерфейс мобильного приложения, объединённые общей визуальной концепцией.