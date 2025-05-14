Crypto Wallet мини-приложение для Telegram (UI-дизайн)
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день назад
Я разработала дизайн мини-приложения криптокошелька для Telegram. Интерфейс включает три ключевых экрана: главный экран с балансом, список криптовалют с актуальными ценами и экран покупки выбранной валюты.
Мои задачи:
Проектирование структуры интерфейса
Дизайн трёх ключевых экранов
Адаптация под Telegram-формат и мобильные сценарии
Результат:
Чистый и понятный интерфейс, сфокусированный на быстром доступе к информации и простоте взаимодействия.
Контакты для связи:
Telegram: @ViktoriaIntesar
Email: [email protected]
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