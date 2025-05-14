Crypto Wallet мини-приложение для Telegram (UI-дизайн)

Я разработала дизайн мини-приложения криптокошелька для Telegram. Интерфейс включает три ключевых экрана: главный экран с балансом, список криптовалют с актуальными ценами и экран покупки выбранной валюты.

Мои задачи:

Проектирование структуры интерфейса

Дизайн трёх ключевых экранов

Адаптация под Telegram-формат и мобильные сценарии

Результат:

Чистый и понятный интерфейс, сфокусированный на быстром доступе к информации и простоте взаимодействия.

Контакты для связи:

Telegram: @ViktoriaIntesar

Email: [email protected]

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