Crypto Wallet мини-приложение для Telegram (UI-дизайн)

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день назад
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Я разработала дизайн мини-приложения криптокошелька для Telegram. Интерфейс включает три ключевых экрана: главный экран с балансом, список криптовалют с актуальными ценами и экран покупки выбранной валюты.

Мои задачи:

  • Проектирование структуры интерфейса

  • Дизайн трёх ключевых экранов

  • Адаптация под Telegram-формат и мобильные сценарии

Результат:

Чистый и понятный интерфейс, сфокусированный на быстром доступе к информации и простоте взаимодействия.

Контакты для связи:

Telegram: @ViktoriaIntesar

Email: [email protected]

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