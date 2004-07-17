#помогу #дизайнер #инфографика
Здравствуете!
Меня зовут Фарида Я графический дизайнер 👩💻
💫ПОМОГУ ВАМ ВЫДЕЛИТЬСЯ ДИЗАЙНОМ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ💫
🔗Создаю понятное и привлекательное визуальное оформление Вашего товара, которое поможет донести информацию до аудитории
• Выполняю работу быстро
• Прислушиваюсь к своим клиентам
ПРАЙС
Главный слайд - от 250₽
Последующие слайды - от 200₽/шт
Размерная сетка - от 250₽
СКИДКА 10% на большие заказы (от 15 карточек)
🚀Срок исполнения: 2-4 дня
С радостью выполню Вам дизайн на любой вкус ☀️
✨Для заказа писать: @f_nozzzz