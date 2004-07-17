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Здравствуете!

Меня зовут Фарида Я графический дизайнер 👩‍💻

💫ПОМОГУ ВАМ ВЫДЕЛИТЬСЯ ДИЗАЙНОМ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ💫

🔗Создаю понятное и привлекательное визуальное оформление Вашего товара, которое поможет донести информацию до аудитории

• Выполняю работу быстро

• Прислушиваюсь к своим клиентам

ПРАЙС

Главный слайд - от 250₽

Последующие слайды - от 200₽/шт

Размерная сетка - от 250₽

СКИДКА 10% на большие заказы (от 15 карточек)

🚀Срок исполнения: 2-4 дня

С радостью выполню Вам дизайн на любой вкус ☀️

✨Для заказа писать: @f_nozzzz