Дизайн для мобільного додатку "Cardano ADA Coin"
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4 месяца назад
ей навчальний проект представляє концепт мобільного додатку для зберігання та управління криптовалютою Cardano (ADA). Дизайн орієнтований на поєднання безпеки, зручності та сучасної естетики, щоб забезпечити користувачам легкий доступ до активів та управління транзакціями.
Цілі проекту
Створити інтуїтивний дизайн крипто-гаманця з фокусом на UX
Розробка візуально привабливого та мінімалістичного інтерфейсу
Підкреслення прозорості та безпеки через сучасні UI-рішення