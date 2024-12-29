Дизайн для мобільного додатку "Cardano ADA Coin"

ей навчальний проект представляє концепт мобільного додатку для зберігання та управління криптовалютою Cardano (ADA). Дизайн орієнтований на поєднання безпеки, зручності та сучасної естетики, щоб забезпечити користувачам легкий доступ до активів та управління транзакціями.

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