Дизайн концепт мобильного приложения для отслеживаний калорий

Продуманная концепция отслеживания продуктов в темном режиме с акцентом на UX и визуальную аналитику. Подробное отслеживание калорий, макроэлементов и веса с интуитивно понятной системой поиска продуктов. Минималистичный дизайн обеспечивает плавное и удобное ведение журнала.



A sleek food tracker concept in dark mode with a focus on UX and visual analytics. Detailed calorie, macronutrient, and weight tracking with an intuitive food search system. A minimalist design ensures a seamless and user-friendly logging experience.





На главном экране основное внимание уделяется рациону питания и количеству белков, жиров и углеводов, потребляемых за один прием пищи.

Я старался поддерживать правильную структуру таблиц, чтобы всегда можно было посмотреть, сколько и чего было съедено.



On the home screen, the main focus is on the RDI and how much protein, fat, and carbohydrates are consumed per meal.

I tried to maintain a tabular structure with a right alignment, so that I could always glance around and see how much and what was eaten.

Основными акцентами для экрана аналитики являются мини-сводка о текущем моменте, а также возможность увидеть динамику потребления пищи, в какие дни наблюдался дефицит или переедание.

The main accents for the analytics screen are a mini summary of the current moment, as well as the opportunity to see the dynamics of food intake, on which days there was a shortage or overeating.