Дизайн мобильного приложения

Часто когда учишь какой-либо иностранный язык, тебе нужно запоминать новые для тебя слова. Некоторые слова запоминаются, а некоторые сопротивляются, поэтому приходиться пользоваться разного рода переводчиками или просто словарями.

Эта программа позволит Вам пользоваться только словами которые вы уже выучили и добавили, узнать сколько же слов в вашем английском словарном запасе. Эту программу я решил написать для себя, потому что когда я начал изучать английский язык мне стало интересно, сколько же слов в моем английском словарном запасе. Конечно же я пользуюсь переводчиком от Google, так как он самый удобный, но чаще я стараюсь вспоминать и составлять предложения из слов, уже изученных мною, что бы не запутаться в новых словах и не начать пороть чепуху.

Это приложение такой как мини помощник который всегда у вас под рукой, никакого требования доступа в интернет и другие места, исключительно ваши слова которые вы добавили к себе в эту программу.

Так же в программе есть мини игра для вспоминания слов, это когда из вашего списка слов берутся слова и в виде опроса проводится контроль, в программе два варианта, русско -английский тест и англо - русский.