Дизайн мобильного приложения для семьи

Разработка мобильного приложения, которое помогает семьям организовывать совместный досуг, управлять финансами и хранить важные документы в одном месте. Цель — создать удобный инструмент для эффективного планирования и взаимодействия всех членов семьи.

Чтобы сделать приложение интуитивным и удобным, я:



1) Разработала понятную навигацию с тремя основными разделами: «Досуг», «Финансы», «Документы».



2) Создала систему ролей и доступа, позволяющую распределять задачи между членами семьи.



3) Разработала интерактивный семейный календарь для планирования мероприятий и напоминаний



4) Проработала систему учета финансов: совместные расходы, семейный бюджет, напоминания о платежах.



5) Добавила удобное хранилище для цифровых документов с быстрым доступом и возможностью делиться файлами.



6) Создала адаптивный UI-дизайн с дружественной цветовой гаммой, минималистичной типографикой и удобными кнопками.



7) Проработала анимации и микровзаимодействия для улучшения пользовательского опыта.

1) Дизайн приложения стал простым и удобным, обеспечивая легкий доступ к важным семейным функциям.



2) Улучшена организация семейных мероприятий за счет удобного календаря и напоминаний.



3) Финансовые процессы стали прозрачнее благодаря встроенной системе учета трат.



4) Доступ к важным документам стал быстрее и безопаснее.



5) Создана UI-система с компонентами, что облегчает реализацию проекта разработчиками.



Приложение помогает семьям лучше организовывать повседневные задачи, экономить время и укреплять семейные связи.