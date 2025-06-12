Дизайн мобильного приложения об растениях

Мобильное приложение "Florest" — UI/UX-дизайн для любителей растений

Разработан современный, минималистичный и интуитивно понятный интерфейс для мобильного приложения по выбору и уходу за растениями. Цель дизайна — упростить навигацию по видам растений, предоставить пользователю всю необходимую информацию и создать визуально приятный опыт.

Основные особенности:

Элегантный UI-дизайн: мягкие зелёные и белые тона передают природную эстетику и создают успокаивающую атмосферу.

Категоризация: пользователь может легко переключаться между вкладками "All", "Outdoor", "Indoor" для фильтрации растений.

Карточки с растениями: каждая карточка содержит название растения, иконки ухода (полив, освещение и температура), а также кнопку добавления.

Экран с подробностями: крупное изображение растения, описание и рекомендации по уходу делают информацию доступной и наглядной.

Интуитивная навигация: аккуратные элементы управления (поиск, корзина, назад) обеспечивают лёгкость взаимодействия.

Назначение: дизайн подходит для e-commerce приложений, приложений по уходу за растениями, или гайд-приложений для садоводов и декораторов интерьеров.