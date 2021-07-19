Дизайн мобильного приложения Спарта

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Приложение СПАРТА предназначено для саморазвития, ведения активного образа жизни, поиска новых знакомств, достижения целей и участия в интересных событиях.
Спарта предоставляет возможность выставлять рекламу вашего продукта.
Так как приложение ориентировано на направления спортивного характера размещение рекламы допускается для:
• Продажи спортивного питания;
• Аренды и покупки снаряжения:
• Продажа спортивной одежды и не только.