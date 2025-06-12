Дизайн приложения

Дизайн мобильного приложения для управления умным светом Интерфейс управления освещением

Этот экран представляет собой продуманный и интуитивно понятный UI-дизайн мобильного приложения для управления умным освещением в доме или офисе. Он демонстрирует минималистичный и современный подход, сочетая эстетику с функциональностью.

Основные характеристики дизайна:

Цветовая палитра : спокойные тона, доминирует тёмно-зелёный фон с мягкими контрастами.

Минимализм : акцент на визуальную чистоту — только ключевые элементы на экране, без визуального перегруза.

3D-иллюстрация: реалистичное изображение светильника усиливает визуальную привлекательность и помогает пользователю ассоциировать действия с реальным объектом.