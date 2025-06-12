Дизайн приложения

Дизайн мобильного приложения для управления умным светом Интерфейс управления освещением
Этот экран представляет собой продуманный и интуитивно понятный UI-дизайн мобильного приложения для управления умным освещением в доме или офисе. Он демонстрирует минималистичный и современный подход, сочетая эстетику с функциональностью.
Основные характеристики дизайна:Визуальный стиль
Цветовая палитра: спокойные тона, доминирует тёмно-зелёный фон с мягкими контрастами.
Минимализм: акцент на визуальную чистоту — только ключевые элементы на экране, без визуального перегруза.
3D-иллюстрация: реалистичное изображение светильника усиливает визуальную привлекательность и помогает пользователю ассоциировать действия с реальным объектом.
Переключатель питания (Power): размещён в верхней левой части, удобно для быстрого доступа. Яркое визуальное отображение состояния.(вкл/выкл)
Ползунок яркости: находится под изображением лампы. Позволяет точно настраивать уровень освещённости (от 0% до 100%).
Отображение яркости в процентах: рядом с лампой, помогает визуально понять текущий уровень освещения.
Можно использовать для каких-то минималистичных приложений