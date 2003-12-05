Дизайн приложения за 1 день

Участие в мероприятии от студии "JoyDev" по разработке приложения на тему "Решение для увеличения геймификации сотрудников".

Дизайн был сделан за 1 день и показ на презентации, получено 2 место среди 15 команд.

Было создано приложение, направленное на сплочение команды и развитие корпоративной культуры. Оно помогает сотрудникам компании собираться на различные мероприятия, общаться в неформальной обстановке и проводить время вместе не только в рамках работы и проектов, но и для приятного досуга. Такое решение способствует укреплению командного духа и созданию гармоничной атмосферы в коллективе.



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