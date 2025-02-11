Додаток Планувальник Подорожей для мобільного дизайну UI UX Figma

Додаток призначений для оптимізації планування автомобільних поїздок і туристичних маршрутів з урахуванням уподобань мандрівника та особливостей маршруту. Він допомагає користувачам створити оптимальний маршрут з однієї точки в іншу, з можливістю додавання зупинок, вибору між різними типами доріг, врахуванням уподобань щодо розміщення та багато іншого.

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https://www.behance.net/gallery/213998449/Trip-Planner-app-fot-travel-mobil-design-UI-UX-Figma