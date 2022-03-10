E-commerce

Необходимо было создать минималистичный стильный дизайн для интернет-магазина молодежной одежды с каталогом, карточками товаров, корзиной.Исходя из ЦА была разработана простая навигация по приложению для удобного и быстрого шопинга. Наиболее актуальные и пользующиеся спросом товары были помещены в раздел “Бестселлеров” , что позволяет значительно сократить время на поиск трендовых товаров. Подборка с рекомендациями, также формируется исходя из просмотров интересующего товара, чтобы привлечь пользователя к продолжению шопинга.Карточки товара выполнены в минималистичном стиле с основным акцентом на товар и содержат базовую информацию: Цвет, размер, состав. Отзывы и рейтинг других покупателей помогают определиться с выбором и подобрать необходимый размер. Понравившийся товар можно поместить в “Favorites” откуда также не составит труда поместить товар в корзину. Каталог товаров содержит фильтр для удобного поиска нужного товара, на каждой карточке имеется пагинация, чтобы еще в каталоге у пользователя была возможность просмотреть товар со всех сторон.