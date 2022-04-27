Eat & Drink - Mobile App UX/UI

Привет! Меня зовут Александра.

Я UI/UX-дизайнер с опытом разработки дизайна веб-сайтов и мобильных приложений для различных видов бизнеса, e-commerce, образования, развлечений, некоммерческих организаций, недвижимости, портфолио, юридических услуг, салонов, здоровья, фитнеса и многое другое.

Мое портфолио: ссылка

Пришло время создать привлекательный и удобный дизайн именно для тебя. Готова сделать 3 заказа за $150!

Мое портфолио: ссылка

Что я предлагаю вам?

- Профессиональный и привлекательный дизайн дизайн мобильного приложения

- UI/UX дизайн веб-сайта (лендинги, e-commerce, интернет-магазины, промо-сайты, социальные сети, корпоративные сайты и др.)

- Кликабельный прототип

- Неограниченное количество правок, пока вы не будете довольны

- Своевременная готовность, соблюдение сроков

- 100% уникальная и профессиональная работа

- Гарантированная сохранность ваших данных (никогда и никому не передам)

Пишите мне в личные сообщения. Мы 100% произведем эффект «ВАУ» для ваших клиентов и повысим конверсию продаж. Берусь за работу любой сложности. Остаюсь с вами на связи 24/7!