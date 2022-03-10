Event App это приложение для мониторинга мероприятий в cфере диджитал.Основной задачей проекта было спроектировать приложение, которое поможет пользователю выбрать подходящее мероприятие из огромного количества вариантов. Анализ конкурентов показал, что рассмотренные сервисы типовые и не учитывают интересы пользователя:

нет возможности сформировать подборку событий по своим интересам,

не всегда удобный просмотр списка подходящих событий,нет возможности добавлять интересующие мероприятия в календарь,

нет возможности делиться с друзьями и приглашать их на события.Исходя из этого было решено сделать в Event App группировку событий по категориям (профессиональным направлениям), возможность фильтровать события по дате. Пользователь может организовать свою подборку интересных событий и добавить мероприятие себе в календарь после чего он будет получать оповещение о предстоящем событии. У пользователя есть возможность приглашать на мероприятие своих друзей.