Food Mobile App / UI/UX/Figma/Prototype Tutorial

Розробила зручний мобільний додаток для доставки їжі, зосередившись на зручній навігації та цікавому користувацькому досвіді. Додаток дозволяє користувачам переглядати меню, налаштовувати замовлення, відстежувати доставку та ефективно керувати вподобаннями.

Роль та навички:

Як UI/UX дизайнер, я проводила дослідження користувачів, створювала фреймворки, прототипи та високоточний дизайн.

Навички: дизайн взаємодії, адаптивний дизайн, юзабіліті-тестування, типографіка та системи проектування у Figma.