Конкурс-портал – RWF 2014

russianweddingfair.com/ Разработка "под ключ" сложного высоконагруженного портала для ежегодной крупнейшей свадебной выставки на территории СНГ с конкурсами, приглашениями, интеграцией репостинга в соц. сети, различными статусами подтверждения и проверки заявок через смс, экспортом базы заявок в эксель и прочим уникальным набором функционала.