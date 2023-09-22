Концепт дизайна функции разделения счета для финансового приложения

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
3 месяца назад
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Основной задачей было создать интерфейс мобильного приложения (подобие электронного кошелька) с функцией разделения счета за покупку между друзьями с опцией отображения списка покупок из общего счета. Весь кейс можете посмотреть по ссылке Split the bill. Fintech mobile app на Behance