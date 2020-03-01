Map meet - приложение для знакомств

Map meet - это приложение, в котором вы можете знакомиться, находить себе друзей по интересам, а так же делать людям приятно, исполняя их желания. Вы можете увидеть на карте пользователей, которые находятся рядом с вами и встретиться с ними. Map meet поможет вам провести время прятно и с пользой. Возможно именно оно поможет вам найти вашу вторую половинку, либо завести знакомства, которые изменят вашу жизнь.