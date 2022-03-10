МедМаркет - это приложение для мониторинга стоимости медицинских анализов в клиниках города. Основной задачей проекта является разработка простого и удобного интерфейса для привлечения пользователей, которые сдают медицинские анализы в клиниках. Цель продукта - дать возможность пользователям быстро получить информацию о стоимости медицинских анализов и сравнить ее в городских клиниках.

В приложении МедМаркет пользователь может не просто получить информацию о стоимости анализов в клиниках города, но и возможность составлять из анализов список и проверять стоимость всего списка в клиниках города. Пользователь может выбрать клинику по расположению или по рейтингу клиники. Для него доступно описание анализа, подготовки к сдаче и срок исполнения.

Опрос респондентов показал, что 60% пользователей сдают плановые анализы ежемесячно ,как правило, это одни и те же анализы. Для таких пользователей я добавила функцию “Уведомления”.Пользователь может подписаться на получение уведомлений об изменении стоимости, акциях на интересующий его анализ.Так как среди пользователей приложения МедМаркет очень много людей в возрасте 50+ я посчитала, что дизайнприложения должен быть супер минималистичным с интуитивно понятным интерфейсом. Пользователю не составит труда выбрать необходимый анализ, прочитать описание к нему и найти клинику, которая ему наиболее подходит.Контрастным цветом я использовала синий, так как у пользователя он ассоциируется с медициной.