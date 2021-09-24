Мобильные приложения

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
высокодетализированный вайрфрейм — это уже более подробный план, с подписями-пояснениями, что значит каждый элемент.
Такой вайрфрейм уже можно показывать клиенту, и дополнительная
презентация не нужна.
Где создается: для низкой детализации достаточно бумаги и карандаша, для высокой — любого графического или векторного редактора
(Sketch, Figma).
Мокап — это дизайн-концепция продукта. Здесь упор идет на визуальную часть: мы нанизываем дизайн на утвержденную структуру
(вайрфрейм). Мокап нужен для того, чтобы утвердить дизайн продукта с
клиентом или провести фокус-группу для выбора лучшего варианта дизайна.