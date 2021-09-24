Мобильные приложения

высокодетализированный вайрфрейм — это уже более подробный план, с подписями-пояснениями, что значит каждый элемент.

Такой вайрфрейм уже можно показывать клиенту, и дополнительная

презентация не нужна.

Где создается: для низкой детализации достаточно бумаги и карандаша, для высокой — любого графического или векторного редактора

(Sketch, Figma).

Мокап — это дизайн-концепция продукта. Здесь упор идет на визуальную часть: мы нанизываем дизайн на утвержденную структуру

(вайрфрейм). Мокап нужен для того, чтобы утвердить дизайн продукта с

клиентом или провести фокус-группу для выбора лучшего варианта дизайна.